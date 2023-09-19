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PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı

Ankara merkezli PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince, PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı olan, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 4 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin ikametleri Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde yapılan operasyonlarda Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı, firari 1 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kapsamında değerlendirilen 3 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı ve Geçici Kimlik Koruma belgesi olmadığı tespit edildi.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmeleri için Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecekleri bildirildi.

Öte yandan, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 9 kişinin yakalanması için Ankara merkezli Beypazarı ve Polatlı ilçeleriyle, Konya, Mardin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 kişi yakalanırken, ikametlerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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