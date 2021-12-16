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PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında güvenlik güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK üyelerinin, dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'da güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdığı belirtildi.

Ekip   | 16.12.2021
PKK, Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısında güvenlik güçlerine saldırdı

Erbil

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24"te yer alan habere göre, Fişhabur Sınır Kapısı Sorumlusu Şevket Berbuhari konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Berbuhari, 100'den fazla kişinin molotofkokteylleri, taş ve sopalarla sınır köprüsünden Fişhabur'daki sınır noktasına doğru saldırıya geçtiğini kaydetti.

Saldırı sonucu bazı güvenlik görevlilerinin ağır şekilde yaralandığı ve bazı itfaiye araçlarının camlarının karıldığı ifade edildi.

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