Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,305.00
BTC/USDT
19,184.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Gündem

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Bilal Altıok, Yalçın Çelen   | 22.10.2022
Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Şehit Yavaş (27) için Isparta Valiliğinin önünde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, askerler, siyasi parti ve sivil toplum kurumu temsilcileri ile vatandaş katıldı.

Törende Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ile Vali Baruş şehidin annesi Mürşide, babası Ali Yavaş ile kardeşlerine başsağlığı diledi.

Şehidin asker kıyafeti giyen kız kardeşi Esen Yavaş, törende ağabeyinin tabutuna komando beresi koydu.

İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.

Şehit Yavaş'ın naaşı merkeze bağlı Büyükgökçeli köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Ekim'de şehit olmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır
Diyarbakır annelerinden Fatma Karakuş: 6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının firari faili yakalandı
Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Benzer haberler

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın naaşı Isparta'ya getirildi

Kadın besiciler, ıslah projesiyle koyun sayısını ve üretimi artırdı

Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak

Eğirdir'deki balık müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacak
Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Hızır Bekir Baybörü son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da 'Geri Dönüşüm Evi' ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor

Isparta'da 'Geri Dönüşüm Evi' ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet