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Pendik'te tüneldeki havalandırma fanının düşmesi trafik kazasına neden oldu

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde havalandırma fanının düşmesi, hasarlı trafik kazasına yol açtı.

Adem Koç, İrem Demir  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Pendik'te tüneldeki havalandırma fanının düşmesi trafik kazasına neden oldu Fotoğraf: Adem Koç/AA

İstanbul

Bağlantı yolunda bulunan tünelin tavanındaki havalandırma fanı, henüz belirlenemeyen nedenle koparak yola düştü.

Bu sırada tünelde seyir halinde olan bir otomobil duramayarak fana çarptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir araç da bu otomobile arkadan çarparak durabildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin tünelde güvenlik önlemi almasının ardından araçlar ve havalandırma aparatı ekipler tarafından kaldırıldı.

Tünelde trafik akışı kontrollü sağlanırken, kaza dolayısıyla bölgede yoğunluk oluştu.

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