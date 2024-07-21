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Aydos Ormanı’nda çıkan yangına müdahale ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programında konuşuyor.
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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zafer Arslan, Halis Akyıldız  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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