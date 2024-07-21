Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.