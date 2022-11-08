Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı
Pendik’te motosiklet sürücüsünün, arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan yolculukta motosiklet kullanan sürücü, omuzlarına arkadaşını oturtarak yolda ilerliyor.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi https://t.co/8SvpEIRrFm pic.twitter.com/1w2XyVoZWx— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 8, 2022
Seyir esnasında sürücü ve omzundaki yolcunun dans ettikleri de görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.