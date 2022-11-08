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Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı

Pendik’te motosiklet sürücüsünün, arkadaşını omuzlarına oturtarak yolda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Metin Tokgöz   | 08.11.2022
Pendik'te motosikletli sürücünün omzunda yolculuk kameraya yansıdı

İstanbul

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, trafik güvenliğini tehlikeye sokan yolculukta motosiklet kullanan sürücü, omuzlarına arkadaşını oturtarak yolda ilerliyor.

Seyir esnasında sürücü ve omzundaki yolcunun dans ettikleri de görülüyor.

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