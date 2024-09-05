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Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te, bir kişiyi darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, Büşra Alakoyun  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir börekçide "kasten yaralama" olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, U.B'nin börekçide çalışan İ.D'yi darbederek yaraladığı, bu sırada diğer işletme çalışanı Ö.D'nin de olaya dahil olması üzerine U.B'nin de yaralandığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, işletme çalışanı İ.D'nin, U.B'nin eşini telefonla rahatsız etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan söz konusu 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşletme çalışanları yeniden gözaltına alındı

Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu börekçi dükkanı zabıta ekiplerince, tabelalarının ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürlendi.

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