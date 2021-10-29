Dolar
9.58
Euro
11.16
Altın
1,790.07
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortej yürüyüşü için TBMM'den Ulus 1. Meclis'e hareket ediliyor.
logo
Gündem

Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 29.10.2021
Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesindeki 1 PKK/YPG'li teröristin komandoların müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1700’ü geçti
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Kiev'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler sıkılaştırılacak

Benzer haberler

Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Yıldırım ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video mesaj

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi