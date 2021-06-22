Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından "İnlerine girmeye devam ediyoruz" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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İnlerine girmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tLhPyX3REE