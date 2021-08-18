Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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