Pençe Yıldırım Harekatı şehitlerimizi uğurluyoruz
Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Şimşek harekatında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan ile özleşmeli er Muhammed Öztürk memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.
Ankara
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Çankaya Kaymakamı Mete Buhara katıldı.
Namazın ardından camiden askeri törenle uğurlanan şehit Uzman Onbaşı Kaplan'ın cenazesi, Elmadağ Aşağıkamışlı Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
1998 doğumlu Kaplan'ın iki sene önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.
Şehit Muhammed Öztürk, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı
Uçakla Kastamonu Havaalanı'na getirilen şehit sözleşmeli er Muhammed Öztürk'ün (23) cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından Taşköprü ilçesindeki babaevine götürüldü. Şehidin naaşı helallik alınıp dua edilmesinin ardından Taşköprü Meydanı'na taşındı.
Şehit Öztürk, Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Kurbantepe Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene şehidin annesi Semra, babası Muharrem Öztürk ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerlere rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.