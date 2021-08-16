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Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor.
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Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 16.08.2021
Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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