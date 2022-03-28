Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir ettiği belirtildi.
Mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/nUpFviEmne
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.