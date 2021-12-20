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Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.12.2021
Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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