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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 10.09.2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."

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