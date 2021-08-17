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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.08.2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaptığı, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.

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