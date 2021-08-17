Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kahraman komandoların, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakarca görev yaptığı, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ettiği belirtildi.
Kahraman Komandolarımız, Irak’ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/nVQzlkCdMU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2021
Paylaşımda, "Her bir taşın altına bakan Komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.