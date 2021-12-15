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Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 15.12.2021
Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.

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