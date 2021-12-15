Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
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Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 15, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/2TJwe23CxJ