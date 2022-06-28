Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "çelikten pençeleri" ile terör yuvalarını parçalamaya devam ettiği belirtildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2022
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/jJQOucJvZX
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.