Pençe-Kilit ve Hakurk bölgelerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile Hakurk bölgelerinde teröristlerce kullanılan mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerindeki arama-tarama sırasında 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 AKS-102 piyade tüfeği ve 50 mühimmatı,1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 7 el bombası, 1 AT-4 tanksavar silahı lançeri, 5 şarjör, 150 mermi, 1 lazer işaretleyici, 2 gece görüş cihazı, 3 kamera, 1 termal şemsiye, 4 sırt çantası, muhtelif yaşam malzemesi bulundu.
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Daima asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/gBoEaTjyKs… pic.twitter.com/7xQ8cjz9ja— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2023