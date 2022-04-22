'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi
MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz! pic.twitter.com/d9Bk9HW40d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022