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'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.04.2022
'Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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