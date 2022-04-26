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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ Valiliği’ndeki il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan askerlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mümin Altaş, Yıldız Nevin Gündoğmuş, Erdal Türkoğlu, Sinan Doruk   | 26.04.2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 asker şehit oldu

Ankara/Hatay/Kahramanmaraş

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde, bugün bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Vet. Söz. Er Fırat Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehitlerin ailelerine  acı haber verildi

Şehit olan sözleşmeli er Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Veteriner Sözleşmeli Er Fırat Canlı'nın şehadet haberi de Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştı.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Küçüktatlar Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Emin, annesi Zahide Canlı'yı ziyaret ederek oğullarının şehadet haberini verdi.

Şehadet haberinin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan şehidin 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Afşin ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

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