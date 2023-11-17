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Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kübra Ağaçyetiştiren  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
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