Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait bir sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" notuyla paylaşılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınağı belirledi.
Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta;
▪️ 6 adet 81 mm havan mühimmatı,
▪️ EYP… pic.twitter.com/f4gfrOgOIm
Sığınakta, 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme, 8 havan barut hakkı, 5 alpha-fire düzenek, 1 termal şemsiye ile tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.