Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam eden Mehmetçik, operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 mağara/tünel tespit etti.
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2024
Operasyon bölgesinde tespit edilen 6 adet mağara/tünelde PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 3 adet el bombası,
- 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı… pic.twitter.com/UhaVHJfyTG
Yapılan aramalarda PKK'lı teröristlere ait 3 el bombası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatıyla yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP), 4 mayın, 2 el yapımı havan, 2 havan mühimmatı, 35 docka makineli tüfek mühimmatı, bir sis mühimmatı, 2 sinyal tespit cihazı, 2 alphafire düzenek, bir havan mühimmat deposu, 8 mühimmat kutusu, 3 mutfak tüpü, 7 yakıt dolu bidon ele geçirildi.
Ayrıca bölgede yıkılmış, terk edilmiş sığınak ve bir su havuzu da tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.