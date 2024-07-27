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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam eden Mehmetçik, operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 mağara/tünel tespit etti.

Yapılan aramalarda PKK'lı teröristlere ait 3 el bombası, 2 RPG-7 roketatar mühimmatıyla yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP), 4 mayın, 2 el yapımı havan, 2 havan mühimmatı, 35 docka makineli tüfek mühimmatı, bir sis mühimmatı, 2 sinyal tespit cihazı, 2 alphafire düzenek, bir havan mühimmat deposu, 8 mühimmat kutusu, 3 mutfak tüpü, 7 yakıt dolu bidon ele geçirildi.

Ayrıca bölgede yıkılmış, terk edilmiş sığınak ve bir su havuzu da tespit edildi.

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