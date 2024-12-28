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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak."

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