Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaranın imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ettiği belirtildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha… pic.twitter.com/XCP8XxaexV
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlenerek kullanılamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak."