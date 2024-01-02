Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2024
Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler şöyle:
- 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 1… pic.twitter.com/OJ3tB5Ca9h
Mağarada yapılan aramada 7,62 mm PKMS makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjörü, 4 AK-47 piyade tüfeği, 200 el bombası, 560 doçka makineli tüfek mühimmatı, 7 bin 500 adet 7,62 mm mühimmat, 1500 adet 5,56 mm mühimmat, EYP yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 AK-47 şarjörü, 10 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 3 keskin nişancı dürbünü, 2 sabit telefon, dürbün, 5 termal silah dürbünü, kamera kayıt cihazı, 5 yaesu telsiz ve batarya, sabit merkez yaesu telsizi, 2 invertör, 3 dalgıç seti, 6 oksijen tüpü, hücum çantası, 5 şarjörlük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.