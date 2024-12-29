Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildi.
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2024
Ele geçirilen malzemeler:
-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
-10 adet… pic.twitter.com/63xKHv8gdE
Mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri şunlar:
"Zagros keskin nişancı tüfeği, 10 misket tipi el bombası, 3 savunma tipi el bombası, 150 adet 5,56 milimetre mühimmat, 6 M16 şarjörü, 4 plastik şarjör, dürbün, disk, 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi, keskin nişancı gizleme kıyafeti, termal kıyafet, hücum yeleği, 7 gaz maskesi ve 2 jeneratör."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.