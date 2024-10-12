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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesinin kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Serdar Açıl  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, arama tarama faaliyetlerinde tespit ettiği teröristlere ait çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçiğin bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında tespit ettiği, teröristlere ait bir mağaranın görüntülerine de yer verildi.

Demir kapı ile korunan mağaranın girişinde, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve bir insanın yürüyebileceği yükseklikte koridor yer alıyor.

Koridorun devamında ikinci çıkışın yer aldığı mağarada, banyo ve tuvalet ile çamaşır makinesi; raflarda un, şeker ve bakliyat gibi yaşam malzemelerinin istiflendiği bir bölüm ile mutfak bulunuyor.

Mutfağın ardından mağarada 30 basamaklı bir koridorla demir parmaklıklı üçüncü çıkış bulunuyor. Bu çıkıştan önce mağarada yatak ve battaniye ile içerideki güvenlik kameralarının kayıtlarının izlenebildiği televizyonun bulunduğu ikinci bir yaşam alanı yer alıyor.

Mağarada, jeneratör, kazı malzemeleri ve kum torbaları da göze çarpıyor.

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