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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Serdar Açıl  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçen silah ve mühimmata ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"RPG-7 roketatar, 12 el bombası, 14 AK-47 piyade tüfeği ve 4 şarjör, ⁠2 keskin nişancı tüfeği ve 4 şarjör, M-16 piyade tüfeği, MG-3 makineli tüfek, 2 PKMS makineli tüfek ve mühimmatı, 12 havalı tüfek ve çok miktarda saçma, av tüfeği, ⁠tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm'lik mühimmat, 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridiyle muhtelif piyade tüfeği parçaları."

Paylaşımda, ele geçen silah ve mühimmatın görüntüsü de yer aldı.

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