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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını imha etmeyi sürdürüyor.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 34 bin 560 adet AK-47 piyade tüfeği, 440 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1588 adet Doçka, 25 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı ve 20 adet RPG-7 sevk fişeği bulundu.

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