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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (TSK), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 03.08.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlü, kararlı ve muktedir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.

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