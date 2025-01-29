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Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan ve çok sayıda bölümü olan bir mağara tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mağaradaki aramada ele geçirilen teröristlere ait yaşam ve muhtelif malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, mağaraya ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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