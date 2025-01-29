Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce kullanılan ve çok sayıda bölümü olan bir mağara tespit edildiği belirtildi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2025
Irak’ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadele eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti.
Mağarada yapılan aramada ele… pic.twitter.com/7Vm4h5pwXO
Açıklamada, mağaradaki aramada ele geçirilen teröristlere ait yaşam ve muhtelif malzemelerin kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlık, mağaraya ilişkin görüntüleri de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.