Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi." ifadesi yer aldı.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2024
Ele geçirilen malzeme şöyle:
- 1000 adet Doçka mühimmatı,
- 7 adet 107 mm roket mühimmatı,
- 10… pic.twitter.com/VdV9dJaIj3
Açıklamada, ele geçirilenler arasında 1000 Doçka mühimmatı, 107 milimetre 7 roket mühimmatı, 10 antipersonel mayın, 6 havan mühimmatı, 2 su deposu, IP kamera ve muhtelif yaşam malzemesinin yer aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.