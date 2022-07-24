Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK’ya ait Doçka uçaksavar makineli tüfek de dâhil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/IHRWcCguPo#MSB pic.twitter.com/zWt89GlmvX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2022
Faaliyet sırasında teröristlere ait 5 doçka uçaksavar makineli tüfek, bu silahlara ait 500 mühimmat ve 1 ray sistemi, 1 AK-47 piyade tüfeği ile buna ait 5 şarjör, 7,62 milimetre 100 mühimmat ve 2 el bombası ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.