Dolar
26.56
Euro
28.90
Altın
1,937.64
ETH/USDT
1,739.00
BTC/USDT
27,976.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 29 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. ​​​​​​​​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Öğretmenlerin ikinci yer değiştirme sonuçları açıklandı
Mehter takımı, 30 Ağustos dolayısıyla Kastamonu Kalesi'nde gösteri sundu
Bakan Uraloğlu: Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerliyor
Oyuncu Ünal Silver vefat etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum'da gençlerle buluştu

Benzer haberler

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 3'ü PKK'lı terörist 6 kişi yakalandı

TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı

TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet