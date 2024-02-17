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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Utku Şimşek, Gazi Nogay  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 1 asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi.

Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Ay için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Salih Ay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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