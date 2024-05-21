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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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