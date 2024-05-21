Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli❗️— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.… pic.twitter.com/L9YIzWUoeH