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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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