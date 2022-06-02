Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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Teröristler için ne Suriye’nin ne de Irak’ın kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/it3KFGnaVP