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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

İsa Toprak   | 02.06.2022
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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