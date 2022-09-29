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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 29.09.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

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