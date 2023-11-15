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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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