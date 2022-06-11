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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 220'ye yükseldiğini bildirdi.

Harun Kutbe   | 11.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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