Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,330.80
BTC/USDT
19,345.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Taşdemir   | 01.10.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 günde 13 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'ın son 9 ayda Ege'de ölüme terk ettiği 16 bin düzensiz göçmen kurtarıldı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet