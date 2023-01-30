Dolar
18.81
Euro
20.50
Altın
1,924.20
ETH/USDT
1,592.30
BTC/USDT
23,200.00
BIST 100
5,179.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 30.01.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zap'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kazdağları'ndan geçen kara yolunda yoğun sis etkili oluyor
Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi
Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım

Ukrayna'dan Afganistan'a tahıl götüren 5'inci geminin İstanbul'daki denetimleri tamamlandı

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor

Deniz Kuvvetlerinin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisi sürüyor
Suriye'nin kuzeyindeki 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet