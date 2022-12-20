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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.12.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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