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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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