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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 28.09.2022
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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