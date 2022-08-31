Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.