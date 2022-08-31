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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 31.08.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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