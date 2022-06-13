Dolar
17.25
Euro
18.05
Altın
1,857.89
ETH/USDT
1,274.80
BTC/USDT
24,855.00
BIST 100
2,535.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da sağanak yağış etkili oldu. Akyurt’ta Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde selden etkilenen bölgeden yayındayız
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 13.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da 9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu" başlatıldı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi