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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Ahmet Sertan Usul, Serkan Avci, Abdullah Özkul   | 11.09.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Ankara/Mersin/Niğde

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Şehitlerin ailelerine şehadet haberi verildi

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehadet haberi, ailelerine verildi.

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet ve askeri yetkililer, Harun Yıldırım'ın şehadet haberini, Sağlık Mahallesi'nde yaşayan babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun Niğde'nin merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan evine gelen Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile diğer yetkililer, acı haberi anne Hanife Borlu'ya verdi.

Şehidin babası Mustafa Borlu'nun Ankara'da olduğu öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından vatandaşlar, eve gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

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